沿河楊柳樹群遭「斬頭」　部門稱為治理飛絮

河南省鄭州市某綠化帶近日出現「斬頭樹」，市容受損。環衞工人表示，被砍伐的樹木為楊柳樹，因過多的楊柳飛絮引發市民不滿。

鄭州有市民近日表示，在鄭州熊兒河路與黃河路交叉口綠化帶出現「斬頭樹」。內媒周一（15日）實地採訪時發現，該綠化帶有不少市民沿河岸散步運動，岸邊種植多種觀賞類植物，其中有數十顆樹木被截掉樹冠部分。在當地工作近4年的環衞工人郭玉（化名）稱，該樹群生長了10多年，2個多月前市政部門決定將樹木截頭，多年來首見。有住在附近的市民表示，春天會有很多楊柳絮，不僅影響呼吸道，還會有火災危險，確實應該治理。

鄭東新區市政園林局養護科工作人員周二（16日）回應稱，對楊柳飛絮的治理已有4、5年，效果一直不太好。由於這些樹木成長周期長，樹齡偏大營養跟不上，用藥效果也不好，所以才決定截頭復壯。針對楊柳飛絮治理難題，河南省林業科學研究院研究員王齊瑞建議可從三方面着手，首先是調整受眾比例，盡量避開人群較多的地方；其次是培育無絮楊；第三是藥物控制。王指出，截頭後可選擇嫁接雄性不育的楊柳樹品種，不會影響植物正常發育。