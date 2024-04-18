《時代》百大最具影響力人物　賴清德入選

美國《時代》周刊周三（17日）公布2024年百大最具影響力人物名單，其中分為藝術家、時代象徵、巨人、領袖、革新者、先鋒6項類別，台灣候任總統賴清德獲評選入領袖類別，在台南出生的美國晶片大廠英偉達行政總裁兼始創人黃仁勳黃仁勳則上榜革新者類別。

賴清德的推薦文章由前美國駐中國及俄羅斯大使洪博培（Jon Huntsman）撰寫，提到賴清德是礦工之子，向來重視解決問題與建立信任，他也是哈佛大學畢業的公共衞生專家，確保台灣2,300萬人的健康只是賴清德任務一部分，他必須確保在中國大陸加大對台行動的壓力下，台灣政府能永存。文章說，對於在台灣總統選舉中贏得40%選票的賴清德而言，這種情況猶如希臘神話中的擎天神阿特拉斯（Atlas）扛起世界，他的選擇不僅會影響全球緊張情勢，更會牽動亞洲民主的未來。

台灣總統府發言人林聿禪指，《時代》周刊評選賴清德為年度百大最有影響力人物之一，並邀請美國重量級政要推薦，以「台灣下任總統」作為介紹，這是國際社會對台灣民眾所共同努力達成的民主成就，給予重要的肯定。台灣現任總統蔡英文亦曾在2015年和2020年兩度入選《時代》百大最具影響力人物。