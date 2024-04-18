美眾院擬綑綁表決TikTok剝離法案　推動參院快速通過

美國眾議院上月通過法案，要求北京字節跳動在6個月內剝離旗下影片分享平台抖音海外版TikTok，否則美國會封殺TikTok，惟在參議院仍未排期審議。眾議院議長約翰遜周三（17日）宣布，計劃把經修訂的TikTok法案納入一系列快速推進的立法，包括為烏克蘭和以色列提供新援助的法案，預計周六（20日）獲眾議院通過後提交到參議院審議。

除了針對烏克蘭、以色列和印太地區盟友提供軍事援助的3份法案文本，約翰遜通知共和黨議員指計劃公布第4份法案，包括TikTok法案、利用扣押的俄羅斯資產幫助支付援助費用，以及利用制裁和其他措施來對抗俄羅斯、中國和伊朗等。知情人士指，今份法案給予字節跳動最長一年時間來剝離TikTok，眾議院之前通過的6個月期限更長。美媒認為，經修訂的TikTok法案在參議院仍會有阻力反對，但納入對外援助法案綑綁式表決，可能可在參議院以有限辯論獲得通過。

美媒披露，中國駐美國大使館人員最近數周與美國國會人員會面，遊說議員反對TikTok法案。中國大使館發言人劉鵬宇回應指，館方試圖向美國各界人士講述TikTok問題的真相，這不是為了某一間公司而遊說，而是為了所有中國公司能否得到公平對待。他批評美方從未發現TikTok對美國國家安全構成威脅的證據，卻動用國家力量、濫用國家安全理由無理打壓TikTok，是不公平、不公正。