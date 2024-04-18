罕見600公里超長颮線壓境　廣州白晝秒變黑夜

廣東氣象服務中心官方微博周四（18日）指，一條長約600公里的罕見超長颮線正在快速橫掃整個廣東省。中央氣象台預計周四起一連3天，廣東、廣西、湖南、江西等地有暴雨災害中高風險，局部地區強降雨和持續降雨或引發城市內澇、山洪、地質災害等及強對流天氣危害。

颮線由多個雷暴區或雷暴單體組成的強烈雷雨帶，周四凌晨在廣西形成，自西向東掃過，時速約60公里，廣州11區上午9時多先後發布暴雨黃色預警和雷雨大風橙色預警，颮線於上午11時左右到達廣州，當地瞬間白晝變夜晚，天空暗沉。受強降雨影響，廣州白雲機場發布航班消息稱，從廣州出發的多班航班延時。

除廣州外，佛山、清遠亦受影響。接下來颮線繼續東移，珠海、澳門、深圳、香港、中山、東莞等珠三角地區將迎來猛烈風雨。颮線除帶來大風暴雨的劇烈天氣，局部地區有可能出現小冰雹。

在廣西，平果市周四凌晨出現強對流天氣，街邊燒烤檔棚被吹倒，桌椅碗筷散落一地，大風刮斷路邊樹木樹枝。平果氣象台發布暴雨橙色預警，局部地區有強降雨並伴有雷電和大風。中央氣象台周四上午6時發布暴雨藍色預警，繼續發布強對流天氣黃色預警。未來24小時，湖南、廣西、廣東等地部分地區將有10級以上雷暴大風，局地風力可達11級以上。