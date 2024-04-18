外賣碗內驚見大蜈蚣　食客未索賠只要求店家改善衞生

浙江省湖州市有市民近日在外賣中發現一條蜈蚣，商方竟解釋，不會造成身體傷害，以前還拿蜈蚣浸酒，可祛風濕。經交涉後，店方表示無法確定蜈蚣來源，但願意積極承擔責任。

據當事人林先生發布影片顯示，上周六（13日）凌晨於涉事店家下單，當外賣到送後就直接進食，但吃到一半時，卻發外賣膠碗中浸泡着異物。林先生起初以為是曱甴，撈起來卻發現是一條大蜈蚣。林先生於是拍照傳給店家，對方打電話過來道歉，但未承認是該店問題。林先生稱，吃後感覺腸胃不適，反胃惡心，幸好其懷孕的妻子沒有吃。他事後致電12315消費者投訴舉報熱線投訴，目前未獲回覆。事發翌日，商家帶了水果登門致歉，承認自身問題，但林先生沒接受。林先生稱不需要經濟賠償，只希望對方改善衞生環境，不要再出現下一個受害者。

內媒其後聯絡到涉事店家，該店負責人稱，事發後沒一天睡好覺，心理負擔很大。該負責人指出，開店至少5年，曾有過蚊子等飛蟲進入餐盒的情況，但從未見過蜈蚣。他猜測蜈蚣或許趁晾菜的時候爬入菜盆，表示已購買不銹鋼盆放菜，日後會加強衞生。他又表示，目前已有官方部門向其了解情況，他願意積極承擔責任。