越野賽遇雷雨　49選手困山中7小時始獲救

浙江省寧波市奉化區上周六至周一（13日至15日）原定舉行雪竇山江南百里越野賽，然而周日（14日）凌晨突然雷雨交加，有49名選手被困山中寺廟7小時，手機沒有信號，未能接獲賽事熔斷消息，按下組委會配置的GPS系統求救按鈕，卻數小時未有回應。賽事總監葛海標周三（17日）回應，截至事發當天下午1時許，所有參賽選手已安全回到主會場。

來自雲南的選手鐵木（化名）透露，周日凌晨約2時爬三尖山時開始下雨，到達山頂時開始下暴雨，並行雷閃電。1小時後回到山腳，前方路面已水浸成河，他當時和數十名選手走到伏龍寺內躲避，期間多次按下GPS報警求助系統，卻一直未得到回應。最後雨勢變小，有村民經過寺廟，協助選手打電話向組委會求助，其後組委會派員到場處理，惟直到上午9時許才獲通知上車。

葛海標表示，組委會當日凌晨接到3名發燒選手求救，優先將他們轉移，導致49名選手救援延誤。他又指，伏龍寺位於山谷處，令GPS信號不靈，後續將加強對GPS設備的檢查與改進。他稱，組委會後續將優化路線和賽道設計，把兩個涉水路段改為山脊線，並排查通訊工具，盡量不出現訊息滯後，並加強救援應對能力。