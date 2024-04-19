大陸啟用M503兩銜接航線西向東運行　稱有利兩岸

大陸民航局宣布，周五（19日）啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行。國台辦表示，此舉是為緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，對兩岸同胞都有利。

國務院台辦發言人朱鳳蓮周五提到，民航局今年1月30日對外宣布，自2月1日起取消M503航線自北向南運行的飛行偏置措施，後續民航局還將啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，提升空域運行效率。她指出，M503航線位於上海飛行情報區內，設立和啟用這一航線是大陸民航空域管理的一項常規工作。她又指，M503航線取消飛行偏置以來，總體運行安全平穩，切實改善了兩岸航班營運，進一步便利了兩岸人員往來。

台交通部曾指出，M503航線貼近台北飛航情報區邊界，東西向銜接航線W121、W122及W123（分別連接浙江東山、福建福州、福建廈門）極可能影響台灣往返金馬地區W6、W8及W2航線飛航。新措施上路後，福州、廈門航班將不再繞至北方航路，直接由西向東飛往貼近海峽中線的M503航線。

大陸民航局宣布，隨着周五啟用M503航線W122、W123銜接線由西向東運行，福建省福州長樂機場進離場空域下月16日將進一步優化調整。當局指，今年民航業已由恢復發展轉向增量提質階段，此次優化福建地區空域、調整M503航線及其銜接線運行，將有利於滿足長三角與粵港澳地區間，以及東南沿海地區航空運輸發展需求，優化運行環境，保障飛行安全，增強應對雷雨季節保障能力，提高航班正常性，服務旅客出行。