王毅分別見印尼現任及當選總統　強調加強合作

正在印尼雅加達訪問的中共中央政治局委員兼外交部長王毅，周四（18日）分別與印尼現任總統維多多和當選總統普拉博沃會面。王毅提到，中方願與印尼加強彼此協調配合，抵制各種製造地區分裂和對抗的行為，推動構建更加公正合理的全球治理體系。

王毅與維多多會面時提到，中方堅定支持印尼走符合自身國情的發展道路，堅定支持兩國深化務實合作，堅定支持印尼發揮大國作用。維多多表示，印尼重視對華關係，希望中方繼續支持印尼高鐵建設，歡迎更多中國企業來印尼投資興業。他又稱，印尼願同中方密切合作，堅持一個中國政策，共同維護地區和平穩定。雙方還就中東局勢等交換了意見。

同日王毅與普拉博沃會面時表示，中國始終把印尼作為周邊外交的優先方向、全球事務的可靠夥伴，兩國團結合作是全球發展力量的增強，是和平穩定力量的壯大，是世界多極化的重要動力。中方願同印尼打造更高水平戰略互信，構建更加全面合作布局，助力各自現代化建設，推動兩國全面戰略夥伴關係不斷邁上新台階。普拉博沃強調，中國是印尼的好朋友，在發展對華關係方面，他希望延續並不斷推動兩國更高水平戰略合作，提升雙邊關係水平。