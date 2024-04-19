傳台軍P3C誤射導彈　軍方：不明原因墜海

台灣空軍一架P3C海上巡邏機於周四（18日）中午訓練時，傳出誤射一枚美製小牛空對地導彈的消息。空軍司令部同日澄清，一枚沒有火藥的小牛導彈訓練彈因不明原因墮入海中。

一架屏東基地第6聯隊的P3C在訓練空域例行訓練期間，機翼下掛載的一枚小牛導彈訓練彈突然掉入海中。P3C其後安降屏北基地，已由修護人員依程序檢查，人機均安，後續將依技令檢修，維護飛機妥善。有台灣空軍官員表示，墜海的訓練彈型號為AGM65B。有別於實彈，訓練彈沒有火箭發動機與高爆彈頭，僅有前方的尋標頭，用於練習追蹤瞄準目標。為了便於地勤人員識別，訓練彈漆上藍色條紋。

小牛導彈於1972年服役至今，為雷神公司產品，可供戰機、海上巡邏機、攻擊直升機等掛載。台軍P3C主要採用光學及紅外線導引的小牛導彈，射程約22公里，可用於對地作戰及反制部分水上目標。台灣向美國採購12架P3C，自2013年9月起陸續交機，並在2015年9月首次參與漢光演習，2017年全數交機完畢。P3C擁有對海、對地攻擊能力，可攜帶武器還有MK46空射魚雷、水雷及深水炸彈等。