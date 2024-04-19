英擬審查對外技術投資和教育交流　華批極不明智

英國副首相杜永敦周四（18日）在就經濟安全問題發表講話時，稱中國在新疆、香港、南海存在侵犯行為並對他國進行經濟脅迫，又指英國將對技術領域對外投資和對外教育交流加強審查。中國駐英大使館回應指，如英方限制上述對外投資和交流，將極不明智，嚴重影響英國技術進步和教育事業發展；敦促英方政客停止造謠惑眾，停止破壞中英關係。

杜永敦在倫敦一個智庫活動上發表演說，指英國面臨諸多威脅，這與來自中國、伊朗、俄羅斯、北韓等敵對國家有關，呼籲大專院校設法應對與全球化相關的經濟風險。他希望大學高層可收到安全部門的簡報，以更好地了解問題的嚴重程度，同時就敏感領域的研究安全展開諮詢，提高大學經費透明度，研究現有國安和外國投資法律如何適用於教師。他宣布，將審查當前對半導體等戰略技術的出口管制，確保在國外銷售的技術產品不會被用作損害英國利益，並點名中俄。

中國駐英大使館發言人回應指，英方政客有關涉華言論純屬顛倒黑白、惡意污衊，中方對此堅決反對並強烈譴責。發言人強調，新疆、香港事務純屬中國內政，也根本不存在所謂侵犯問題，更輪不到英方指手畫腳，中國堅定維護在南海的領土主權和海洋權益以及南海和平穩定，堅決反對任何人在南海挑事生非、破壞地區穩定。至於英方指摘中國搞經濟脅迫，發言人稱這純屬無中生有，無比荒唐。