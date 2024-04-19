獨居男子疑引爆氣罐釀大火　1死7傷

台灣高雄市有民居周五（19日）凌晨發生氣爆事故，釀成1人死亡，7人受傷。起因疑為其中起火一戶的50歲邱姓男子引爆氣罐，事故仍在調查中。有附近居民稱，邱男平時舉動詭異，有飲酒和吸毒的習慣。

火警發生於周五凌晨零時許，位於高雄三民區褒揚街的一幢民居突傳出爆炸聲並起火，火勢蔓延至隔壁兩幢民房。消防接報後出動26車68人到場，其時現場冒出大量火煙，消防隨即拉喉灌救，一小時內將火撲熄。據警方調查，最先起火的單位由邱男獨居，他在單位露台擺放燃氣罐。他周三（17日）曾站在家門外大吵大鬧，當地里長表示要報警。事發前，有住戶稱聽到邱男大叫「大家一起死」，之後便發生氣體爆炸。火警中除邱男全身90%燒傷外，也造成一名75歲顏姓老翁死亡，介乎10至76歲的2男4女受輕傷，各人送院救治後均無大礙。

顏男兒子周五上午返家後表示，父母一起居住，平日身體健朗，有早睡習慣，或因此來不及逃生。其母則在事發前一晚剛好前往南投參加同學會，因而逃過一劫。顏妻事後回家看到丈夫遺體被抬走時，雙手合十，難掩悲痛情緒。