近半中國城市沉降　百年內數億人面臨洪水巨患

中國研究人員周五（19日）在國際期刊《科學》發表一項新研究，估計中國16%的大城市每年海拔高度下降超過10毫米，近一半城市每年海拔高度下降逾3毫米。根據該研究，由於地表下沉和海平面上升的共同作用，在100年內中國四分之一的城市沿海土地可能位於海平面以下，使數億人面臨更大洪水風險。

研究發現，這些城市的下沉部分是由建築物和基礎設施的巨大重量造成，從城市地下含水層抽水也有影響，石油鑽探和煤礦開採亦然，所有這些活動都會在地下留下空間，可能造成土壤和岩石的壓實或坍塌。北京是中國下沉速度最快的城市之一，天津也是如此，去年當地幾條道路突然裂開，導致數千名居民要撤離高樓。除了中國，美國等其他國家也有類似問題。

廣東省華南師範大學教授敖祖銳的研究團隊指出，由於中國城市人口已超過9億，即使是一小部分下沉土地也可能對城市生活構成重大威脅，沉降已對中國造成每年逾75億元人民幣（約81億港元）損失。研究指出，這些城市下沉不均勻，如果相鄰地塊以不同速度下沉，周邊土地建築物也可能受損。研究人員認為，減少破壞的關鍵是限制地下水開採，上海已採取此做法，下沉速度比中國其他城市較慢。