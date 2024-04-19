廣東等5地啟動水旱災害防禦　江西雷電頻發3死

水利部周五（19日）發布消息，預計周五至下周一（22日），江南大部、華南及貴州等地將有強降雨，部分地區將有大暴雨，決定對針對福建、江西、湖南、廣東、廣西啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應。據統計，江西本月已發生4宗雷電傷亡事故，造成3死3傷。

中央氣象台周五繼續發布暴雨黃色預警，新一輪強降雨影響下，長江流域洞庭湖水系、鄱陽湖水系，珠江流域西江、北江、東江、韓江，福建閩江上游將出現明顯漲水過程，暴雨區內部分幹支流可能發生超警洪水。水利部派出工作組赴上述5省區防汛一線協助指導地方開展洪水防禦工作，向地方水利部門和長江水利委員會、珠江水利委員會、太湖流域管理局發出通知，要求密切關注雨水情變化，加強應急值守、會商研判以及監測預報預警。

內媒引述不完全統計指，上月下旬以來，江西共收到21宗雷電災害事故，8宗發生在農村，13宗發生在城鎮，造成電力設施、電氣及電子設備、建築物受損。該省是全國雷電多雷區、強雷區，受厄爾尼諾事件影響，上月下旬至近日氣候異常偏暖，全省平均降水偏多逾五成，雷電、風雹、短時強降水等頻發，已出現5次區域性強對流天氣，並有多個站點最大風速破紀錄。