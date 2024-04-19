北京半馬涉造假風波　何杰及3名非洲選手被撤成績

全國馬拉松紀錄保持者何杰周日（14日）在北京半程馬拉松比賽奪得男子組冠軍，惟3名非洲選手疑在最後數百米讓賽，予何杰後來居上衝線，引起造假爭議。北京半馬組委會周五（19日）發布調查處理的決定，涉事4名選手被取消比賽成績，收回獎盃、獎牌和獎金，並報中國田徑協會備案。

網民日前反映蒙牛2024北京國際長跑節北京半程馬拉松男子組比賽疑涉「放水」，由於涉事的何杰、來自肯尼亞的馬納蓋特（Willy Mnangat）、凱特爾（Robert Keter），以及來自埃塞俄比亞的海盧（Dejene Hailu）均穿有特步品牌的服裝參賽，引來特步干預比賽的質疑。北京半馬組委會發布的調查處理決定指出，廈門特步投資有限公司為賽事贊助商和合作夥伴，其推薦28名國內外運動員以特邀身份參賽，包括上述4人，但未明確標註配速員。

除了處罰上述4名選手，組委會亦決定解除承辦單位中奧路跑（北京）體育管理有限公司北京半程馬拉松承辦營運資格，責成其向社會公開致歉，對相關責任人嚴肅處理；取消本賽期內廈門特步投資有限公司賽事合作夥伴資格，責成其向社會公開致歉，亦對相關責任人嚴肅處理。組委會又對有份承辦的北京市體育競賽管理和國際交流中心給予通報批評，責成其做出深刻檢查，嚴肅處理相關人員。