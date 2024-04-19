華報告批美對外援助偽善　令烏克蘭危機長期化

中國商務部國際貿易經濟合作研究院周五（19日）發布《美國對外援助的偽善本質和事實真相》報告，指控美國援助時常附加損害受援國主權和尊嚴的苛刻條件，對受援國指手畫腳，大肆干涉他國內政。報告批評美國打着援助旗號肆意妄為，維護單極霸權、擾亂國際發展秩序、破壞世界繁榮穩定。

報告舉例，美國前總統特朗普執政期間，美國多次中止或重新評估對薩爾瓦多、危地馬拉、洪都拉斯、所羅門群島等國的援助，以此作為政治威脅。此外，美國等發達國家2009年曾承諾，2020年前每年向發展中國家提供至少1,000億美元（約7,800億港元）氣候援助資金，但此承諾至今未兌現，連資金到位期限也被推遲到去年。報告又指控美國援助長期與軍火商利益勾連，借人道危機發戰爭橫財，還通過援助不斷給人道危機火上澆油，從烏克蘭、伊拉克、阿富汗、利比亞、敍利亞到巴基斯坦、也門，美國援助的干預和攪局與這些國家面臨的人道危機脫不開關係。

報告認為「美式援助」使烏克蘭危機長期化，截至去年1月美國承諾援烏資金達768億美元（約5,990億港元），其中軍事援助佔61%最多，據指部分被用來強制購買美國裝備和訓練服務，即所謂「綑綁援助」，部分軍援則為金融貸款，將成為烏克蘭的長期負債。報告批評美國在對外援助上問題成堆，將之視作維護霸權地位、開展地緣政治博弈的工具，同時持續對中國的對外援助扣帽子、潑髒水，強調不干涉他國內政、不強加於人、不附加任何政治條件是中國援助的鐵原則。