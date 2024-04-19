內地加強監管微短劇　未審核備案將禁網上傳播

內媒周五（19日）引述多地廣電主管部門、短劇製作公司、從業者指，此前網上流傳的《關於微短劇備案最新工作提示》確實已在全國多個省市實施。今年6月1日起，微短劇如未經審核備案，將不得上網傳播。

根據備案提示，按照國家廣播電視總局最新通知，各平台要將目前未經備案上線播出的微短劇劇目相關訊息，在下月31日前報所屬地省級廣電主管部門備案，翌月開始未經審核且備案的微短劇不得放上網。備案提示又提到，目前微短劇按照總投資額度分為3類，採取分類分層審核，投資額度在100萬元（人民幣，下同，約110萬港元）以上的「重點微短劇」歸廣電總局管理，30萬元（約33萬港元）到100萬元的「普通微短劇」歸省級廣電部門管理，30萬元以下的「其他微短劇」歸平台管理。

除了新規落地，在多個省市針對微短劇的網絡視聽節目備案系統亦投入使用。海南廣電局工作人員表示，當地微短劇備案系統已上線，正在試用階段，備案主體公司可以按照《關於微短劇備案最新工作提示》在系統上提交備案申請。數據顯示，去年中國網絡微短劇市場規模為373.9億元（約411億港元），同比增長267.65%，2027年市場規模有望達到1,000億元（約1,100億港元）。