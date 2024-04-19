在押犯死後遺體離奇失蹤　家屬不信錯領促重查

內媒周四（18日）報道，廣東省汕頭市一名罪犯4年前在羈押期間因病死亡，惟其後遺體突然不知去向，警方偵辦後認定是被他人錯領火化，家屬近日要求警方重新立案。至周五（19日）大部分相關報道被刪除，原因未明。

當時60歲的男子郭洪明2018年12月因涉罪被羈押在汕頭市潮陽區看守所，2019年12月宣判後他提起上訴，潮陽區人民法院2020年3月重審後宣判他犯尋釁滋事罪、開設賭場罪、非法佔用農用地罪、重婚罪成立，數罪併罰判處有期徒刑10年4個月。因他基礎病過多，家屬曾申請變更強制措施和監外執行，但未獲准，羈押後曾被多次下達病危通知書，送院時才可探視，最終病逝。

醫院2020年9月5日的死亡紀錄顯示，郭洪明死於心力衰竭，家屬對「不予變更強制措施和批准監外執行」及「治療、搶救過程」提出異議。機構仁濟善堂接受汕頭市公安局潮陽分局委託保存郭的遺體，家屬前年4月接到仁濟善堂電話，稱郭的遺體失蹤，家屬立即報案，惟近一年後始獲立案。汕頭市公安局去年3月指定異地偵辦後認定是被他人錯領，後刑事撤案，家屬索要撤案決定書未果，不認可錯領。家屬近日在網上發文懸賞百萬元人民幣尋找遺體，並要求汕頭市公安局重新立案。