華構建新型軍兵種　成立信息支援部隊

內地官媒周五（19日）報道，解放軍信息支援部隊成立大會當天在北京八一大樓隆重舉行，指出調整組建信息支援部隊屬於強軍事業的重大決策，是構建新型軍兵種結構布局、完善中國特色現代軍事力量體系的戰略舉措，對加快國防及軍隊現代化、有效履行新時代人民軍隊使命任務，具有重大而深遠的意義。

報道提到，信息支援部隊屬於全新打造的戰略性兵種，是統籌網絡信息體系建設運用的關鍵支撐，在推動解放軍高質量發展及打贏現代戰爭中地位重要、責任重大。根據中央軍委決定，信息支援部隊由中央軍委直接領導指揮，同時撤銷戰略支援部隊番號，相應調整軍事航天部隊、網絡空間部隊領導管理關係。

國防部新聞發言人吳謙在信息支援部隊成立專題新聞發布會說，經過今次改革後，解放軍總體形成中央軍委領導指揮的陸軍、海軍、空軍、火箭軍等軍種，軍事航天部隊、網絡空間部隊、信息支援部隊、聯勤保障部隊等兵種的新型軍兵種結構布局；並隨着形勢任務的發展，將不斷完善中國特色軍事力量體系。

與此同時，吳謙提到推進建設軍事航天部隊，對提高安全進出和開放利用太空能力、增強太空危機管控和綜合治理效能、更好和平利用太空具有重要意義；至於推進建設網絡空間部隊，大力發展網絡安全防禦手段，對築牢國家網絡邊防，及時發現和抵禦網絡入侵，捍衞國家網絡主權及信息安全具有重要意義。