烈士遺骸手握女子照片　已提取DNA開展尋親

河北省滄州市肅寧縣一座有82年歷史的抗日烈士墓，近日在烈士遺骸發掘過程中，工作人員發現一名烈士在胸前握着一面鏡，其中夾有一張年輕女子的照片。負責遷墓的肅寧縣退役軍人事務局表示，當地已提取部分烈士遣骸的DNA，開展烈士尋親工作。

該位於窩北鎮窩北村的烈士墓，最先是一座土墳。肅寧縣相關部門2009年重修了墓地，加了大理石墓蓋和立碑，並修建了墓前廣場。碑上記錄了千餘名無名烈士在1942年6月8日的「雪村突圍戰」中犧牲，其後部分被村民偷偷埋葬。本月9日起，肅寧縣退役軍人事務局計劃將該墓遷往肅寧烈士陵園，以便加強零散烈士設施管理，形成長效保護機制，也讓更多人祭奠和紀念他們。同月10日，有工作人員發現了上述手持鏡子的烈士遺骸。

肅寧縣退役軍人事務局優撫科科長王雅倫表示，他們推斷烈士犧牲前彌留之際，把最牽掛的人的照片握在手裏並捧在胸前。王雅倫形容在現場看到該遺骸，感覺「震撼、心痛」。王雅倫稱，滄州市公安已採集了該名烮士遺骸的DNA，將通過中華英烈網公布數據和照片，為烈士尋親。據指，為烈士尋親的難度很大，原因是烈士犧牲的時候都很年輕，如果後人有意識尋找，會容易很多，但如果沒有後人，難度則大增。