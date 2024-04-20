廣州新樓用發泡膠填充牆壁　業主憂居住安全

廣東省廣州市白雲區新世界雲耀小區近日有業主投訴，花費近千萬元人民幣購買的「精裝房」，才入住數月已出現品質問題，多名住戶擔憂有安全隱患。其中有業主在睡房牆壁上發現有大量發泡膠填充物，出入大廳上方曾有整塊天花板掉落。白雲區住建交通局成立專案調查小組，將督促開發商全面排查，盡快整改。

內媒周五（19日）報道，小區內近日有不同大樓的業主投訴，指廁所外有明顯滲水現象，旁邊牆壁出現發霉痕迹，為生活帶來不便。業主陳女士表示，樓上住戶的廁所漏水，維修團隊多次檢修無果，相關問題仍然存在。亦有業主家中睡房牆壁破損，被臨時用透明膠膜封住，牆身內的白色發泡膠清晰可見。業主陳先生更曾用拳頭砸向牆壁，牆壁竟出現裂痕。

其中一幢樓的出入大廳天花板於周二（16日）掉落，有業主指當時天花板上面的水管爆裂，大堂變成「水簾洞」，到處都是水。相關區域事後已圍封，周五有3名工人到場維修。工程開發商、小區物業公司事後向業主說明，已採用高強混凝土進行填充修復，將全面檢視，盡力消除隱患。惟業主紛紛質疑工程建設有偷工減料等品質不合格問題，開發商對工程監管不到位。

針對牆壁用發泡膠填充問題，新世界雲耀計劃總經理吳建海周五回應，施工中採用泡棉模板作為非承重牆的固定模板，但施工時有工藝瑕疵，未將作為模板的泡棉及時清理，為業主帶來誤解和困擾，但該瑕疵不影響建築主體和結構安全，公司將請設計院專家制定方案，處理及專業修復瑕疵問題。白雲區住建交通局亦表示，綜合專家意見，有關牆壁等問題未對建築物整體結構安全造成影響，已下令開發商全面排查，梳理問題清單，督促盡快組織修繕整改，及時公開維修進度和狀況。