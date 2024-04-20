廣東暴雨多條河流超警戒　航班延誤列車停運

中國天氣網發布消息，周六至下周日（20至21日）廣東大部地區依然由強降雨控場，尤其是北部、珠三角等地雨勢猛烈，局部地區可能出現特大暴雨。韶關和清遠部分市縣周六雨勢強烈，多條河流超警戒，當晚或出現編號洪水。連日大雨影響深圳航班起降，預計逾百列車停運。

韶關、清遠以及珠三角中北部等地周五（19日）雷雨頻繁，局部地區暴雨如注，清遠等多地一度發布暴雨紅色預警信號。清遠市氣象部門預測，周四（18日）晚到周六晚出現大暴雨，全市平均降雨量144毫米，最大降雨量為英德市沙口鎮平豐村水文站337毫米。廣東省水文局清遠水文分局預測，周六晚8時北江石角站流量將達每秒1.2萬立方米左右，依據水利部規定達到編號洪水標準，這將是今年入汛以來北江第2個編號洪水。截至當日早上，清遠市主要江河水文站點有4個超警戒，21個中小河流水文站點中有3個超警戒，轄區內21座大中型水庫中有1個超汛限。

因應華南部分地區有強降雨和強對流天氣，鐵路部門將對途經京廣普速線、京廣高鐵、南廣高鐵和貴廣高鐵等線路列車採取限速運行和停運措施，預計停運165列列車，同時各車站列車將出現不同程度延誤。中國南方航空周五公告，當日受雷雨天氣影響，出港航班積壓嚴重，其在深圳出港延誤逾一小時以上未起飛的航班達26班，在廣州更超過60班。