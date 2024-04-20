中國海軍新發言人亮相 公布今起開放多地軍營

中國海軍周六（20日）上午在山東青島召開媒體吹風會，新任海軍新聞發言人、海軍政治工作部宣傳局大校局長冷國偉首次公開亮相，他介紹周六至下周三（24日）將舉辦海軍成立75周年系列宣傳教育活動，但今年未安排海上閱兵活動。會上另宣布，第19屆西太平洋海軍論壇年會將於下周日（21日）至下周三在青島舉行。

冷國偉表示，上述宣傳教育活動主要安排包括下周一（21日）在青島五四廣場舉行海軍軍樂展演，下周二（23日）上午在山東青島海軍博物館組織致敬人民海軍英雄儀式。此外，周六至下周三在青島、大連、煙台、上海、廈門、廣州、湛江、海口、三亞等地海軍部隊組織軍營開放活動，其中在青島港3號碼頭、青島奧帆中心碼頭安排6艘艦艇向公眾開放；還有美術作品展等其他相關活動。

海軍參謀部辦公室大校副主任曲濤另宣布，中國海軍相隔10年本月再次承辦西太平洋海軍論壇年會，主題為「命運與共的海洋」，共有29個國家高級代表團180多名外方代表參加，其中20國是海軍或海上防衞部門主要領導人參加。曲濤表示，舉辦這次論壇年會為西太平洋各國海軍深化務實合作提供了交流平台，中國海軍願與各國海軍攜手推進全球和地區海洋治理，共同應對海上安全風險與挑戰，積極推動構建海洋命運共同體。