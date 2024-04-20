醫專女生早操時心臟病發亡　輔導員被撤教師資格

調查指，小趙（小圖）在當日早操尚未開始時已倒地。

吉林省白城醫學高等專科學校女生小趙日前疑被迫做早操，突發心臟病死亡，相關部門介入調查。吉林省教育廳周四（18日）發布通報，確認小趙患有先天性心臟病，涉嫌收禮的輔導員曾審簽同意體能測試免試，現被撤銷教師資格。

早前報道指，小趙在大一入學軍訓時，已向學校提供患有先天性心臟疾病的醫院證明，並獲准免於參加學校組織的體育活動。家屬稱，小趙今年清明節期間在輔導員宋某的暗示下，花費逾100元（人民幣，下同，約110港元）為其購買活魚，但因運輸問題送到時已死亡，引起宋某不滿，之後處處為難。家屬指控因宋某認定其心臟病證明是假的，故意讓她帶病做早操。

當局調查指，小趙在當日早操尚未開始時已突然倒地，宋某現場查看情況並採取急救措施，隨即給該校醫學技術學院副書記、學生父親分別致電報告情況。調查證實存在小趙給宋某送魚的情況，包括一條鯰魚和數條鯽魚。白城醫學高等專科學校決定依規定，撤銷宋某教師資格，調離輔導員崗位，並依據相關黨內法規給予宋某相應處理。省教育廳責成白城醫學高等專科學校作出深刻檢查。