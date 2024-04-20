多收燃氣費將退款　重慶燃氣集團總經理遭免職

重慶市近日有不少市民投訴更換新燃氣錶後，家中燃氣計量有誤、燃氣費用暴增，引起有關部門調查。當局周五（19日）召開新聞發布會，確認重慶燃氣集團存在市民投訴的多計多收燃氣費等問題，發現多項企業違規問題，已立案調查14宗，將對多收取的費用退款。

重慶市聯合調查小組透過現場核查、數據比對和專家分析等方式，發現相關企業存在錯抄和違規估抄（靠估算抄錶），亦存在燃氣計費周期混亂和價格政策執行不到位，企業工人換錶工作組織無序，工人工作力度嚴重不足、敷衍了事，部分燃氣企業內部監督管理不到位。針對以上問題，對已調查確認多收取的燃氣費，當局將責成有關企業全額退款。

重慶燃氣集團的上級機構決定免除車德臣的重慶燃氣集團黨委書記、總經理職務，並提請股東大會免去其董事長職務，同時派出工作組入駐集團，對相關問題開展徹查整改。重慶市經濟資訊委主任藍慶華同日表示，有關企業存在許多問題，當局將全面加強燃氣行業服務管理，建立健全制度體系，壓實企業主體責任，強化產業執法監管，完善投訴舉報機制。