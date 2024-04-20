酒店禁強制人臉識別登記入住　需獲旅客同意

內地不少酒店辦理入住登記時，讓旅客「刷臉」辦手續或用「刷臉」支付等。雖然方便，惟有民眾擔憂人臉訊息等被多次採集後，會造成個資外洩，質疑酒店強制人臉識別的必要性。上海市旅館業治安管理訊息系統近期陸續發布通知，嚴禁酒店對已出示身份證件的旅客「強制刷臉」。當地多間酒店確認接到公安部門通知，取消「刷臉」才能入住的措施。

內媒周五（19日）報道稱，內地一名旅客日前入住上海市一間外籍人士入住較多的酒店時，對方已不再要求強制人臉識別。內媒隨後向上海市多個區的10多間酒店前台致電確認，工作人員均表示已不再要求人臉識別才能入住。該旅客拍攝在酒店前台的提示牌顯示，嚴禁發生不「刷臉」不能入住的情況，對忘帶身份證件的旅客提供便民核驗服務，但事前需明確取得旅客同意。

多間酒店前台工作人員表示，上述措施已推行十幾天，最早的酒店在上月底實行，部分酒店從周一（15日）才開始，措施由當地派出所通知執行。另有工作人員表示，若旅客無帶身份證，又不願意「刷臉」，到附近派出所申請臨時身份證明就可入住。針對相關措施何時推行等問題，上海市公安局未回應，暫無法確認實施原因。