布林肯周三起訪華3日　將晤王毅

美國國務院上周六（26日）表示，國務卿布林肯周三（24日）起訪華3日，行程包括上海及北京，期間會晤多名中國高層官員，包括中共中央政治局委員兼外長王毅，討論連串雙邊、地區及全球問題，包括俄烏戰事、南海、台海及中東局勢，暫時未知會否跟中國領導人會面。

今次是布林肯不足一年內第2次訪華。美國國務院發言人指，布林肯一行人包括剛從中國返美、主管亞太事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）、 負責國際麻醉品和執法事務的助理國務卿羅賓遜（Todd Robinson）、負責網絡空間和數碼政策的無任所大使費克（Nathaniel Fick）以及公共外交及公共事務副國務卿艾倫（Elizabeth Allen）。

美國國務院發言人指，布林肯將與中國官員討論兩國在恢復禁毒合作、軍事交流、人工智能及加強民間聯繫方面的進展，重申即使存在分歧，兩國亦要負責任地管理競爭的重要性。該官員指，布林肯亦計劃重申美國對中國侵犯人權、不公平經濟和貿易行為，以及支持俄羅斯國防工業的深切關注，亦會與中方官員討論中東、印太地區及朝鮮半島局勢，美方亦會重申台海保持和平穩定的重要性。