暴雨致34條河流現超警洪水 京廣及京九鐵路列車局部停運

中央氣象台周日（21日）早上繼續發布暴雨橙色預警及強對流天氣黃色預警，廣東連日暴雨成災，累計34條河流出現超警洪水，北江上周六（20日）晚發生今年第2號洪水，防汛應急響應升至Ⅱ級。中國鐵路廣州局集團有限公司宣布受強降雨影響，周日中午前對途經京廣鐵路韶關境內普速列車繼續採取停運和折返運行措施，周日早上10時至晚上6時停運部分途經京九鐵路普速列車。

據預測，深圳市南山區、福田區、寶安區、光明區、龍華區、珠江口和深圳灣周日早上會出現40毫米左右降水，深圳市氣象台當日早上9時5分在上述區域發布暴雨黃色預警信號，全市進入暴雨戒備狀態。上述區域存在山洪風險，當局提醒注意防禦暴雨可能引發的局部內澇、山洪等災害。廣州市氣象災害應急指揮部亦決定啟動廣州市氣象災害暴雨Ⅲ級和雷雨大風Ⅳ級應急響應，所有行政區均已發布暴雨和雷雨大風預警信號，其中越秀、荔灣、天河、番禺、增城發布雷雨大風橙色預警信號。

截至上周五（19日），廣東中北部大面積站點本月累積降雨量已打破歷史同期紀錄。截至上周六早上8時，韶關本月累積降雨量已達584.4毫米，提前、大幅打破4月總降雨量紀錄。水文氣象監測顯示，上周六降雨主要集中在肇慶、佛山、雲浮等地，時段雨量大於100毫米的站有428個，大於50毫米的站有1,730個，全省累計有47個水文站點、50站次出現超警洪水。據預測，廣東省北部、珠江三角洲北部周一及周二（22及23日）仍有強降雨過程。

受暴雨影響，肇慶、韶關等多地出現內澇、山泥傾瀉等災害，救援搶險人員接報出動疏散受困群眾。清遠多地水位持續上漲，截至上周六，英德提前疏散至少1,963人，清城區飛來峽鎮提前疏散119人。