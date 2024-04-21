廣州暴雨前夕　長隆動物園現「大遷徙」奇觀

廣東連日受大暴雨侵襲，近日有遊客在廣州長隆動物園，目睹「動物大遷徙」一幕。為躲避大雨，當日有數十隻長頸鹿等動物在園內狂奔，場面相當震撼。動物園客服回應稱，平時不會出現這種情況，只會發生在暴雨等極端天氣前夕。

網傳影片顯示，動物園所在的地區於上周四（18日）受暴雨侵襲，白天時間環境昏暗如夜晚，有大批斑馬和長頸鹿等在大雨尚未落下時，突然集體在園內狂奔。牠們繞過多輛停在園內的車輛，當時有遊客坐在車內目擊此壯觀畫面。動物園客服回應稱，動物們不會經常狂奔，但當牠們知道要下雨，就會加快奔跑到草棚裏面躲避。園方強調有動物管理員、保育員在現場，保障遊客安全。

廣東氣象部門周日（21日）另發布消息稱，上周六（20日）晚7時至8時的一小時內，廣州塔頻繁接閃電，閃電通道成像系統精準捕捉6次閃電事件光學影像。當局解釋，一般在大雨期間，雷雲電荷不容易放電，通常在大雨過後雷電放電才明顯，這點可能是雨勢較大時雷暴電荷分散原因造成。而廣州塔塔尖安裝了避雷針能主動引導雷電，並將引來的雷電帶入地下。