華女遊客印尼伊真火山危險打卡　被長裙絆倒墮崖亡

印尼傳媒報道，一名中國籍女遊客上周六（20日）凌晨在印尼爪哇島的伊真火山，疑危險「打卡」拍照，卻被自己的長裙絆倒，從75米高的峽谷墮崖身亡。當地警方周日（21日）證實其死訊。

報道指，涉事女遊客31歲，和丈夫一起到印尼旅遊，上周六凌晨2點10分在導遊帶領下，前往伊真火山口看日出，並觀看著名的「藍色火燄」。據指她當時想在一棵樹附近拍日出照留念，導遊曾提醒她這處網紅打卡點十分危險，拍照期間她退後時被長裙絆倒摔下。事發時已是早上6時左右，由於地處偏僻，救援人員花了兩小時才找到墮崖女遊客，惟已告不治，至當日上午11時她的遺體才被運下山。警方表示，這次事件是一宗意外，女死者身上有多處傷痕，左腿骨折。

伊真火山以「全世界唯二能看見藍色火燄的地方」為賣點，吸引世界各地遊客慕名而來。報道指出，遊客登火山時需穿戴用來過濾火山灰和硫磺蒸氣的防護面具，佩戴頭燈照亮道路。女遊客打卡的樹近年成為網紅樹，吸引不少人拍照後放上社交平台。此前也有外國遊客試圖在類似地點打卡拍照，差點從高處摔下。