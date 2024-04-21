大陸發射火箭經台西南空域　28機艦現台海

四川西昌衞星發射中心周日（21日）上午使用長征二號丁運載火箭，將遙感四十二號02星發射升空，衞星進入預定軌道。台灣國防部指，該火箭的飛行路徑經台灣西南空域，往西太平洋方向，但高度位於大氣層外，對台灣無危害。台軍運用聯合情監偵系統，周密掌握相關彈道動態、軌迹等資訊，適切警戒與應對。

台國防部同日另發布消息稱，至當日清晨6時前24小時內，偵獲21架次解放軍軍機和7艘次軍艦，持續在台海周邊活動。其中17架次解放軍軍機逾越台海中線並進入台灣北部、西南部空域，台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控。

據公布，大陸有部分戰機距離基隆、高雄僅41海里，台空軍前副司令張延廷周日表示，大陸戰機從這個距離飛到台總統府上空，可能只需4到5分鐘，台軍恐沒預警時間。他推測，解放軍此舉可能是透過派戰機在海峽中線以東大量活動，將台灣劃為勢力範圍，或讓台灣逐漸習慣這種軍事行動。解放軍另在台灣北部派出較南部多的戰機，他指出台北、新北、基隆和桃園沒空軍基地，是台軍空防弱點，解放軍亦看出此情況。