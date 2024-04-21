傳蕭美琴帶私酒入境免查　台外交部指文件可疑

台灣2020年曾爆出總統專機私煙案，台灣總統蔡英文的隨扈當時以專機、特遇通關走私香煙，引起各界關注。台媒周日（21日）報道懷疑類似案件再現，指台灣副總統當選人蕭美琴疑利用特權，透過外交部要求關務署將奉調回台的海運自用物品免於私酒查驗。台外交部回應指，網傳文件來源可疑，涉及認知作戰，將與相關機關協調調查。

報道指，台外交部疑似機密文件被放上暗網兜售，4GB的PDF文件包含7份文件，時間橫跨前年至今年3月，近日更有第二批疑似該部門的公文被上傳網絡。早於上周六（20日）已有民眾在社交平台發布多張文件圖片，聲稱蕭美琴擔任台灣駐美大使時，在奉調回台自用物品通關一事「耍特權」。財政部國庫署、關稅署基隆關發文，准予免附煙酒進口業許可執照影印本及衞生查驗，並附帶酒類清單共12瓶酒，另有財政部回函免查驗的許可。

台外交部周日回應稱，針對台媒和網站稱有在暗網兜售的疑似相關文件一事，鑑於網絡文件來源可疑，並涉及境外造假、偽造與操弄認知作戰的惡意，將展開調查。至於駐外人員於任滿調回台攜帶自用物品相關事宜，該部門強調將按照財政部相關規定辦理，相關物品不得出售或轉讓。