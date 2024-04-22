廣東暴雨116萬戶一度停電　北江料現特大洪水局部停航

廣東省連日暴雨，上周五（19日）以來中北部等地錄得200至280毫米降雨量，肇慶、清遠、韶關、廣州、惠州等局部地區更達300至488毫米。廣東全省因本輪暴雨累計116萬戶停電，近八成已恢復供電。據預測，廣東周日至周一（21至22日）仍有連續性強降水，北江流域可能出現百年一遇的特大洪水，北江和東江部分水域停航，清遠、廣州等地相繼洩洪。截至周一早上，廣州白雲機場、深圳寶安機場、珠海金灣機場、惠州平潭機場小面積取消航班。

中央氣象台周一早上發布暴雨黃色預警和強對流天氣藍色預警，江南、華南的強降雨範圍當日起將有所收縮，但降水並不會完全休止，預計未來3天廣東中南部、福建東南部的部分地區還將有暴雨，並伴有強對流天氣。廣東東南部部分地區周一料有100至160毫米大暴雨，中南部及沿海等地部分地區將有8至10級雷暴大風或冰雹天氣，風力可達11級以上。韶關市和清遠市出現洪澇災情，廣東省減災委已啟動Ⅳ級救災應急響應，清遠市至少疏散了6萬多名民眾，清遠英德市部分鄉鎮受災嚴重，街道兩邊不少商店浸泡在水中，水深處約有一層樓高。

據預測，北江石角水文站周一晚上8時將達到每秒19,500立方米的洪峰流量，山洪災害、中小河流洪水致災風險高。廣東海事局已啟動防汛Ⅱ級應急響應，清遠、韶關海事全轄區通航水域及東江河源段、北江馬房段實施交通管制，禁止所有船舶航行作業，佛山思賢滘航段實施單向封航，禁止西江側船舶駛入。