外媒首訪中國海軍潛艇學院　學員示範渡海登島

中國解放軍海軍今年建軍75周年，周日（21日）首度開放境外媒體參訪位於山東省青島市的海軍潛艇學院。期間，學員現場示範渡海登島訓練的表演，引發媒體關注是否「衝着台灣來」。學院教官則澄清，純屬常態體能訓練項目之一，不針對特定一方。

中外媒體記者周日走進解放軍全軍唯一一所培養潛艇等領域軍事人才的海軍潛艇學院，除獲安排參觀圖書館、學生寢室、潛艦操縱專業實驗室等內部設施外，動態展示方面包括上述渡海登島400米十項障礙訓練。教官王濤表示，這是在基礎體能訓練完成後的進階科目，訓練學員在抗眩暈下的快速通行能力，特色包括障礙物多、單個障礙通過強度大。

校方又安排上百名學生組成方陣，展示旗語訓練成果。教官表示，信號兵通常需要站在艦橋平台或是甲板等四周無遮擋的地方，利用旗語打出相應對的字母或符號。在專業潛艇實驗室裏，媒體只能聽取講解，禁止拍照錄影。教室裏有一艘潛艇模擬器，外觀和功能類似飛行模擬機，可以模擬潛艇上浮、下潛或是左右搖擺姿勢，學員要克服暈船障礙，適應在各種傾斜角度的環境下操作。