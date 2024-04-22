賣淫女拒親嘴遭暴打刺死客人　判防衞過當囚4年

內地一名賣淫女子拒絕男子親嘴要求後，被持續毆打，更揚言要「弄死」她，她遂持水果刀將男子刺死，最終因故意傷害罪判囚4年。中國裁判文書網近日公布這一判決，認為該女子屬於防衞過當。

41歲涉事女子蒙某是廣西人，案發前租住在重慶沙坪壩區。案發於去年10月20日下午2時許，她在某巷子等接接客，49歲男子鄭某路過並問價。雙方談好後，她帶鄭某到出租房，兩人發生性關係。期間因她不同意對方提出的親嘴等要求，對方動手扇她耳光和用拳頭毆打其頭，持續3至4分鐘。蒙某稱，有鄰居敲門並勸說後，鄭某離開出租屋，但又折返說要弄死她，並一腳將她踢倒在地。她抓起旁邊的水果刀，在鄭某衝過來打她時，從地上站起捅了對方一刀。鄭某將刀拔出後還想捅她，但已失去力氣。

法院審理後認為，案發時蒙某的人身權利受到現實、緊迫的不法侵害，為制止該不法侵害、保衞自己人身權利，她以水果刀捅刺反擊鄭某，雖具防衞性質，但不構成特殊防衞。而且不法侵害尚未達到嚴重危及蒙某人身安全的暴力程度，她選擇以刀直接捅刺鄭某要害部位，防衞行為明顯超出制止不法侵害的必要限度，應認定為防衞過當。