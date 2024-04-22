中國慰安婦子女在國內起訴日本　32年來首次

中國18名慰安婦受害者子女本月陸續向山西省高級人民法院提交訴狀起訴日本政府，這是中國慰安婦群體對日申訴32年來，首次在中國法院起訴日本政府。

南韓首爾中央地方法院於2021年就韓籍慰安婦受害者對日本政府提起的索賠訴訟一審宣判，判處日本政府向慰安婦受害者每人賠償1億韓圜（約58萬港元）。從1982年開始調查慰安婦受害者的張雙兵，是此次中國慰安婦群體對日申訴的牽頭人，由賈方義和郭乘希率領的律師團隊已代理此案。張雙兵表示，南韓法院的判決讓他們意識到可以通過在國內法院起訴，來為中國慰安婦受害者群體討回公道。

此次訴訟涉及的18名慰安婦受害者均已去世，其中今年78歲的李拉弟是慰安婦受害者萬愛花的養女，她在民事訴狀中就日軍在侵華戰爭中對萬愛花實施的綁架、拘禁、強姦、毆打、虐待、摧殘、傷害、疾病傳播等嚴重違法犯罪的侵權行為，請求日本政府公開道歉、懺悔，並賠償人身損害賠償金和精神撫慰金合計200萬元人民幣（約220萬港元）。

另據侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館周一（22日）消息，南京大屠殺幸存者劉素珍周日（21日）上午去世，終年93歲。她1931年出生，3歲時其父去世，1937年南京大屠殺發生時，她被日軍用滾水燙傷右臂。劉素珍育有3女1子，生前受訪曾稱：「過去我們受的苦，現在不能忘掉。要牢牢記得，知道苦，才知道甜。」