張又俠：華無意打冷戰熱戰　領土主權不容侵犯

中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠周一（22日）在山東青島，出席第19屆西太平洋海軍論壇年會。他在會上發表講話指，中方無意與任何國家打冷戰熱戰，但領土主權不容侵犯、核心利益不容挑戰，中國軍隊將堅決捍衞祖國統一和國家利益。

張又俠指，海洋不應是各國炫耀武力、推行炮艦外交的競技場，脫鈎斷鏈、摩擦對抗，只會將各國分割成猜疑防範的孤島。他呼籲各國堅決摒棄冷戰思維，強權政治不得人心，分裂對抗沒有前途，在海上搞圍堵遏制只會讓世界陷入撕裂動盪，蓄意挑起爭端、刻意製造緊張，為一己之私到處使絆子、拉偏架，終將害人害己。他強調中方一貫堅持同直接當事國友好協商解決海上爭端，但不容許善意被濫用、不接受國際法被歪曲，對蓄意侵權將依法正當維權，對無理挑釁將堅決據理反制。

此外，張又俠提到當前部分地區的戰火仍在蔓延，不斷激化新舊矛盾，惡化安全形勢，製造更多民生和人道災難。他認為，衝突方應保持理性克制，其他方也不應渲染對抗、拱火澆油，應共同為局勢降溫、政治解決問題創造條件。他重申應加強溝通，增進利益，管控分歧，找到各方訴求的最大公約數，以協商解決爭議，以合作促安全。