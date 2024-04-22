男童學武疑遭打死　3人列被告案件周三開審

山東省青島市8歲男童琦琦（化名）去年在一家武術運動俱樂部疑遭教練打死，涉事教練事後不但未將男童送院，反將其放在椅上擺出姿勢拍攝偽裝其活動。內媒周一（22日）引述琦琦父親翟先生（化名）稱，該案將於周三（24日）上午在青島市中級人民法院開庭審理。

翟先生接獲法院通知，起訴罪名為故意傷害罪，青島市人民檢察院指控的3名被告為張某斌、張某豪、李某丁，直言：「快到給（兒子）個公道的時候了。」青島市城陽區警方早前通報，案發於去年6月18日，案發後公安機關迅速將該武術運動俱樂部負責人等疑犯查獲，並依法採取刑事強制措施。

翟先生稱，琦琦去年6月10日進入該俱樂部受訓，俱樂部老闆同月18日發送影片顯示，一名男子將琦琦放在椅上，琦琦坐不穩癱倒在地，嘴唇發白。當日下午1時許，該老闆對琦琦的家屬稱孩子「不行了」。城陽區第三人民醫院病歷顯示，案發當日琦琦就醫前20多分鐘，其呼吸、心跳已停止。翟先生翌月公開表示，琦琦驗屍報告中的死亡原因為「用鈍性物體多次打擊致廣泛軟組織挫傷導致創傷性休克並肺臟脂肪栓塞死亡」。