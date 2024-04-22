洪秀柱深圳演講倡兩岸溝通　國民黨團總召接力訪陸

國民黨前主席洪秀柱上周六至周一（20至22日）訪問大陸，除了到廣東深圳大學進行專題演講，也參觀人工智能科技公司。在與深圳大學學生談及兩岸關係時，她表示要有溝通和了解才能凝聚智慧、共創未來。

深圳大學麗湖校區周日（21日）早上舉行的「凝聚智慧共創未來」主題講座活動，由深圳市人民政府台灣事務辦公室指導，省市相關單位代表、台灣和香港嘉賓等出席。洪秀柱發表演講時，形象地打比喻，稱要用「談情說愛」的方式與年輕學子談談台灣，談談兩岸。她另在當地科企體驗智能問診時，一度坦言自己有胸悶，是因為看到時局不好，「心病需要心藥醫，兩岸心靈契合，趕快統一」。

另外，台立法院國民黨團總召傅崐萁將在周四至下周日（25至28日），率藍委訪問北京。國民黨主席朱立倫周日參加緬甸浴佛節時回應稱，他與傅在今年2月起已有溝通，相信黨團訪陸時會充分反映民意，解決兩岸問題。民進黨發言人吳崢周一舉行記者會時，指控國民黨團近日推出的《反滲透法》修訂案將傷害台灣安全，強調現行的《反滲透法》只對既有違例行為加重處分，質疑藍營修法動機與頻繁訪陸有關。