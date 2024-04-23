換新錶後燃氣費翻倍　市監部門責令退還多收款項

內地燃氣公司接連爆出亂收費等問題引發熱議，四川省多地出現收費亂象後，其中成都市市場監督管理局已派出聯合調查工作組入駐成都燃氣集團等燃氣企業，並開展集中整治。然而江蘇省南京市近日也有不少市民反映自從免費更換燃氣錶後，燃氣費暴漲，有人指用氣量直接翻倍；有獨自居住的女子自稱，「光洗澡一個月燃氣費達130多（人民幣，約143港元）」。

從去年下半年起，南京中燃為天然氣用戶陸續免費更換智能燃氣錶，一段時間後，有部分用戶質疑新錶計量的準確性。南京中燃回應，提出價格調整使得氣費增加，冬季用氣量增多、人工抄錶誤差以及舊錶零部件老化等原因，都有可能讓用戶感覺新錶走得快。又建議用戶更換完新錶後，參照往年同期的燃氣氣量、持續多月觀察氣量變化情況。如果仍對新錶計量的準確性有異議，可以申請由法定計量檢定機構驗錶。

成都市市場監督管理局上周六（20日）發文稱，對市民反映燃氣問題正在進行徹底調查，調查結果顯示，成都燃氣存在和重慶燃氣一樣違規估抄、燃氣計費周期混亂的問題。成都燃氣還存在計費採集系統存漏洞，補錄過程不透明、解決群眾訴求服務意識差，工作方式簡單的問題。目前，成都市對經調查確認的違法違規行為和相關責任人，依法依規依紀給予組織處理，直至追究法律責任；對已經調查確認多收取的燃氣費，將責成相關燃氣企業全額退款。