花蓮連續兩強震　最高6.3級極淺層　大樓震傾

台灣花蓮周二（23日）凌晨仍發生多次地震，在2時半左右發生的兩次地震分別為黎克特制6級及6.3級，後者震源深度僅5.5公里；花蓮最大震度達5級弱，台北及新北市亦有感。

花蓮中山路一幢在本月3日大地震後被張貼黃單（即部分非主要結構受損）的大樓，在6級地震後被震至傾斜，花蓮縣消防局已經封鎖現場，正在清查有否其他災情。同位於中山路、正在整修中的的富凱大飯店，在6.3級強震後亦告出現傾斜，所幸已確認無人受困。

中央氣象署地震報告指出，凌晨2時32分發生的6.3級地震，震央在花蓮縣壽豐鄉，該次地震最大震度花蓮5級弱；台中、宜蘭、南投4級；桃園、雲林、新竹、嘉義、彰化、新竹、嘉義、新北、台北也達到3級。氣象署針對12縣市發布災防警告，包括彰化縣、宜蘭縣、花蓮縣、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、台東縣。

稍早之前於凌晨2時26分發生的6級地震，震央在台灣東部海域，震源深度10公里，新竹、苗栗、台中、南投、彰化、雲林、嘉義、台南、宜蘭、花蓮、台東地的震度達3級以上；其中花蓮市震度達5級弱。