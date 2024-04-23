內地加強不正當競爭審判　去年一審民事案逾萬宗

最高人民法院周一（22日）通報，去年內地各地法院新收544,126宗一審、二審、申請再審等各類知識產權案件，審結544,112宗，較前年分別上升3.41%和0.13%。其中，審結壟斷、不正當競爭民事一審案件逾1萬宗。

當日通報典型案例，最高法審結涉「枸地氯雷他定」原料藥濫用市場支配地位案，妥善處理專利權保護與反壟斷的關係，兼顧鼓勵創新與保護競爭；審結「商砼聯營」反壟斷行政處罰案，細化固定或者變更商品價格、分割銷售市場等橫向壟斷協議的認定標準，依法監督和支持反壟斷行政執法部門的行政執法，維護市場公平競爭。此外，審結「新骨瓷」虛假宣傳不正當競爭案，明確行業協會作為適格原告的資格條件，釐清在特定商品名稱前冠以「新」字進行宣傳構成不正當競爭的考量因素，引導行業經營者良性競爭。

最高法表示，過去一年人民法院加快推進反壟斷民事訴訟司法解釋制定，做好與反壟斷法規政策銜接，健全完善反壟斷案件裁判規則，細化明確壟斷行為判斷標準。法院又調研反不正當競爭司法解釋適用情況，加強審判指導混淆、虛假宣傳、侵害技術秘密、網絡不正當競爭案件，持續加強反壟斷和反不正當競爭審判，規範和引導資本健康發展。