船昨撞佛山九江大橋後沉沒　4人失蹤　大橋交通管制

廣東省佛山市周一（22日）晚有一艘船撞向九江大橋橋躉，肇事船隻沉沒，11人落水，7人獲救，至周二（23日）仍有4人失聯。專家初步鑑定，大橋主體結構未見明顯受損，但橋樑防撞躉有擦痕，需進一步檢查橋樑安全。為確保安全，大橋於周二上午6時至周三（24日）上午6時實施臨時雙向交通管制，進行安全檢測。

佛山市水上搜救中心通報，一艘船舶周一晚擦碰大橋防撞躉，在擔杆洲尾水域搶灘不成功沉沒，佛山、江門兩地公安及省、市海事部門派出警員、海事救援人員合共300多人次搜救失蹤者，藍天救援隊派出專業隊員攜帶設備赴現場協助救援。佛山市委書記鄭軻、佛山市市長白濤、廣東海事局副局長郭偉斌等人第一時間趕赴現場，指示全力組織開展救援工作。

佛山市公安局南海分局表示，因九江大橋防撞墩受船舶擦碰，為確保安全，大橋需要臨時交通管制，禁止所有車輛、行人通行，途經車輛改道瀋海高速出行。海事部門亦實施通航管制，除應急搶險船艇外，其他船舶禁止駛入大橋上下游3公里水域，過往船隻需繞行。

九江大橋位於廣東省佛山市南海區九江鎮與江門市鶴山市杰洲之間，全長1,682米，於1985年動工興建，1988年6月正式通車。2007年6月15日，大橋也曾發生船撞橋事故，造成大橋200米橋面倒塌，橋上4輛車和2名工人墮河，共造成8人死亡，涉事船長石桂德因交通肇事罪被判處有期徒刑6年。