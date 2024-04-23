花蓮地震兩層建築物變一層　浙江多地有震感

台灣花蓮本月初發生大地震後，周一（22日）傍晚再發生連串餘震。截至周二（23日）上午累計已發生近200次餘震，較過去14天餘震總和還多，規模最大兩次出現在凌晨2時許，分別為黎克特制6級和6.3級。期間亦發生多次規模達5級以上地震，當中一次5.8級極淺層地震於上午8時04分發生，震源深度僅2公里。連串餘震造成大量建築物、大橋受損，公路出現落石，其中有建築物下陷，兩層變成一層。

有民眾早上目擊花蓮知名「地6攤牛排店」後方一幢兩層高的建築物因地震下陷，地面一層「消失」，2樓瞬間變成1樓，牆身出現多處裂縫，旁邊的鐵皮屋也被壓毀。據了解，該建築物為廢棄已久的洗衣廠，目前未傳出傷亡，警消接報後已封鎖現場。花蓮縣秀林鄉銅門大橋周二也傳出移位，銅門村長葉清賢受訪指，希望縣政府能協助進行專業評估和後續處置。公路局東區養護工程分局上午指出，昨天起至今天花蓮連續地震後，中橫公路天祥至太魯閣沿線路面多處落石岩屑崩滑，台8線天祥至太魯閣部分路段上午8時至9時暫停開放通行，後續視情況而定。

地震除影響台灣，浙江多地市民也感到震動。家住杭州市錢塘區的媒體記者周一晚臥在家裏梳化上，突然感到微微搖晃，家中吊燈在搖。居住在濱江區的來女士地震時感到床和窗簾搖晃得很厲害，慌得拉着小女兒躲進廁所。在紹興市，住在高層的趙女士地震時正準備洗漱，突然感覺輕微震動，一些掛着的物品晃動起來。據中國地震台網正式測定，周一晚上10時11分在台灣花蓮縣發生5.9級地震，震源深度9公里。