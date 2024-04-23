雨量達暴雨級　深圳多區暴雨紅色預警

廣東南部、東部周二（23日）持續受暴雨影響，深圳市氣象局上午10時47分向全市發出暴雨橙色預警信號，全市進入暴雨緊急防禦狀態。至上午11時左右，過去3小時，深圳全市累計雨量已達暴雨級別，預計強降雨還將持續2至3小時，對羅湖區、南山區、福田區、寶安區、光明區、龍華區和龍崗區發布暴雨紅色預警信號，即過去3小時雨量達100毫米以上，降雨將持續。

市氣象局提醒，上述區域山洪風險較大，市民應遠離低窪易澇等危險區域，注意防禦暴雨可能引發的局部內澇、山洪、滑坡、泥石流等災害。受暴雨影響，深圳市託兒所、幼稚園和中小學宣布停課；多個景區包括深圳歡樂谷、東部華僑城大峽谷、鹽田雲海公園臨時閉園；深圳巴士雲海專線、山海專線臨時停運。受雷雨天氣影響，深圳機場上午航班升降受限，航班出現不同程度延誤。

廣東周二較強降雨主要出現在南部地區，南部市縣有中雨，局部大雨或暴雨轉陣雨；其餘市縣多雲，有分散陣雨。廣州日間陰天間中多雲，有大到暴雨；夜間多雲到陰天，有陣雨。廣東中東部市縣周三（24日）將有陣雨轉大雨，局部暴雨；其餘市縣小到中雨，局部大雨。廣東降雨周四（25日）還將增強。