專家指餘震或持續1年　憂海溝巨型地震

台灣氣象署地震測報中心周二（23日）指出，本月3日花蓮大地震後的餘震已破千次，規模5以上餘震共計48次。氣象署地震測報中心主任吳建富稱，周一（22日）下午地震只是剛開始，現在正處在高峰期，未來半年到一年仍持續有餘震。中央大學應用地質研究所教授李錫堤則表示，這兩天餘震頻率有點異常，擔心發生海溝巨型地震。

吳建富周二在記者會表示，花蓮周一傍晚起至今天上午8時已發生超過180次地震，且震央往南移到花蓮壽豐、鳳林區域，屬於震後的應力調整。他指出，大地震後的餘震會隨時間縮小及減少，但仍可能發生數量變多的狀況。根據1999年發生的921大地震經驗，未來半年到一年仍會有餘震，規模會慢慢縮小，但仍可能達4級以上，甚至不排除發生6級地震，民眾應做好防災應變準備。

李錫堤周一在社交網發文分析，若發生海溝巨型地震，除搖晃時間會很長，擺動幅度亦會很大。他舉例，本月初花蓮地震，台北搖了1分鐘；921大地震時，台北搖晃約1.5分鐘。但若發生海溝巨型地震，台北可能搖晃長達3分鐘，「搖1至2分鐘的地震中受損的房子，搖到3分鐘可能就倒掉了」。