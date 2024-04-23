14市縣累計雨量破4月紀錄　佛岡降雨近800毫米

從本月1日早上8時至23日早上8時，廣東佛岡、曲江、乳源、新豐、從化、翁源、英德、懷集、陽山、連平、仁化、始興、樂昌、南雄共14個市縣累計雨量打破當地4月紀錄，其中佛岡的雨量高達796.2毫米。

廣東氣象部門提醒，過去一周廣東省已出現持續強降水。由於降雨系統南壓，周二及周三（23及24日）廣東省中北部大部處於相對的降雨間歇期，建議粵北受災地區充分利用降雨間歇，推動救災搶險工作。預計周四至周六（25至27日）廣東省將迎來強降雨過程，兩輪降水有災害疊加風險，需加強防禦。受持續強降水影響，廣東土壤含水量高，山洪、地質災害及洪水風險極高，需繼續做好相關防禦工作。粵北多地於上周五至周一（19至22日）期間，累計降水量達到200至300毫米，粵北本月降水已堪比常年5月下旬至6月的龍舟水。

中國天氣網首席氣象分析師胡嘯介紹，今年進入華南前汛期以來，副熱帶高壓偏強，給華南地區持續輸送充沛的水汽，加上北方冷空氣不斷滲透南下，與暖濕氣流對峙，進而激發出持續強降雨和強對流天氣。同時，隨著低渦切變的發展，持續輸送的充沛水汽，配合有利的動力抬升條件，激發對流後容易在華南地區形成「列車效應」，導致當地降雨持續時間長、影響效果不斷疊加。