新冠變成地方性流行　張文宏稱傳染病挑戰仍在

國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏周二（23日）表示，隨着冠病疫情從大流行轉為地方性流行，人們與微生物界的鬥爭似乎再次進入靜默期，但感染性的疾病挑戰仍然存在。

張文宏出席第二屆東方國際感染病學術周暨國家傳染病醫學中心（上海）合作論壇時指出， 新冠疫情已經轉段進入地方性流行，但感染性的疾病挑戰仍然存在，熱帶病因新冠大流行的警示而受到重視，登革熱、新布尼亞病毒等處於活躍地方性流行，青蒿素耐藥的惡性瘧原蟲在非洲被頻繁發現，包括耳念珠菌在內的新發真菌病挑戰亦列入最高優先級。

張文宏強調，當前全球疫情防控體系需要從局部修補專項系統性變革，整合醫學、公共衞生、社會學、經濟學、國際關係等多個領域的力量，只有通過全國及國際協同，並進行系統性的變革與能力提升，才能更好地應對未來的挑戰，從而避免全球新的疾病大流行的發生。科學技術的新發展對於傳染病控制帶來利好，隨着科技的進步，大數據、人工智能等新技術未來都將廣泛應用於疫情監測、預警和防控體系，提高救治效率和準確性。