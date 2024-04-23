母子遭同學家長毆打　班主任被撤換

河南省新鄉市日前一對母子在學校內，被同學家長毆打。新鄉市牧野區教育體育局周一（22日）指，事件起因為學生在校相處過程中產生糾紛，其後家長情緒失控毆打他人。公機關依法對打人家長處以行政拘留、罰款，涉事學生所在班級班主任被撤換，學校主要負責人、安全工作分管負責人嚴肅追責問責。

牧野區居民李先生稱，上周二（16日）下午妻子接9歲兒子放學時，在牛村小學門外遭同班同學家長毆打。李先生稱，對方兩名家長先後對其兒子掌摑，還用腳踢。李妻用手機攝錄當時情況，對方男家長發現後不但搶走李妻的手機，還將她毆打。事後李妻報警，但對方家長經已離開現場，李妻與兒子因受傷到醫院治療。

新鄉市牧野區教育體育局發出的通報內容顯示，牛村小學四年級9歲男學生李某坤母子被同班10歲女同學李某熙家長毆打。事發後，牧野區教育體育局立即成立工作專班，進駐學校開展全面調查。經了解，李某坤、李某熙早前因「假水」（液態膠體物質，有多種顏色和香味）的玩具產生糾紛。李某熙母親報警，其後李某坤退還李某熙10元人民幣（約11港元），並在班上檢討。上周一（15日），雙方家長因檢討事宜再次產生糾紛，派出所和學校隨即進行調解。翌日放學後，雙方家長又因學生之間是否互相謾罵，在牛村文體廣場發生衝突，李某熙家長毆打李某坤母子，周日（21日）雙方已達成諒解。