五角大樓罕談轟20　稱比不上美轟炸機

美國空軍本月較早前表示，不尋求採購超過100架型號為B21的新一代隱形轟炸機後，美國傳媒周一（22日）引述五角大樓情報官員指出，針對中國盛傳正在研發的轟20隱形轟炸機，不論最終設計如何，美國均有信心它無法與其同款轟炸機相提並論，強調美方兩代隱形轟炸機採用的低可偵測性技術十分先進並領先中方。

美國現役3款轟炸機分別是無法投射核武的B1B超音速轟炸機，以及屬於核打擊力量的B2隱形戰略轟炸機及B52H戰略轟炸機；B21隱形戰略轟炸機最終將取代B1B超音速轟炸機及B2隱形戰略轟炸機。中國官方至今未有正式確認轟20隱形轟炸機的存在，美國國防部一名情報官員周一在簡報會表示，當實際觀察轟20隱形轟炸機的系統設計時，它可能比不上美國的低可偵測性平台，特別是美方即將推出更先進的機型。

這名五角大樓官員在未有提供具體證據下，聲稱中國研發轟20隱形轟炸機期間遇上很多工程設計挑戰，使之難以與美國隱形轟炸機「平起平坐」，也不值得對這款飛機感到憂慮，理由是它沒有滿足所有最初的參數。此前有香港媒體引述中國軍方官員報道，轟20隱形轟炸機很快亮相，該名美方官員認為，中國公開轟20隱形轟炸機只是為了炫耀軍事力量，不代表該款飛機實際上能夠提供中方需要的能力或數量。

另一方面，本月23日是中國解放軍海軍成立75周年的日子，外界關注中國自主研發的航空母艦福建號，近期會否展開首次海試。根據近日在微博流傳的最新照片，福建號疑似在碼頭展開繫泊試驗期間測試動力系統。中國國防部對上一次回應有關福建號的問題時，沒有直接說明海試時間，僅表示後續將按計劃穩步推進建設項目。