女清潔工過勞死　公司判賠28萬人民幣

上海市靜安區人民法院近日審理一宗侵權糾紛案件，一名清潔女工連續工作10天後暈倒死亡。死者家屬把清潔公司告上法院，法官判賠償原告28萬多元（人民幣，下同，約31萬港元）。

死者李阿姨任職某清潔服務公司，並外派至某物業公司上班。某日，李阿姨結束工作後排隊打卡下班時身體不適，於是進入休息室休息。期間李阿姨突發暈厥，送院搶救無效身亡。家屬認為，李阿姨出現身體異常情況時，公司未及時將她送醫，導致錯過最佳救助時間。家屬又指，事發前李阿姨已連續加班10天，每日工作時間超12個小時，公司安排的過度勞動是李阿姨病發致死的直接原因，要求清潔公司賠償各項損失共140多萬元（約154萬港元）。

法院認為，李阿姨病發前連續工作10天未予休息，每日工作8小時，值班4小時，明顯超出個人勞動的必要限度和合理強度。結合鑑定意見所載明的誘發因素，李阿姨因高血壓性腦出血導致死亡的誘發因素之一為勞累過度，故確認她因勞累過度致右側丘腦病理性出血並破入腦室。根據鑑定機構相關意見，法院酌定該誘因的參與度為15%，最終認定李阿姨的各項損失37萬多元（約41萬港元）。惟法院認為，李阿姨在病發至暈倒的1個多小時內未積極自救，存在一定過錯，故酌定清潔公司承擔90%賠償責任。